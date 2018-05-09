«الاتفاق النووي» هاشتاج يتصدر «تويتر» بعد انسحاب «ترامب»

دشن رواد موقع التغريدات القصيرة «تويتر» هاشتاج «الاتفاق النووي»ن بعد إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني، واستعداد بلاده للتفاوض على اتفاق جديد.

ونشر بعض المغردين تعليقات كان من ضمنها «الإمام الخامنئي» حول الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي: «انتظروا ذلك اليوم الذي سترون "ترامب" ميتا بين الحشرات بينما الجمهورية الإسلامية في قمة اقتدارها».

وكتب مستخدم آخر: «لم تستشر دول المنطقة وعلى رأسها السعودية في الاتفاق النووي الذي وقعه "أوباما" مع إيران ولم يأخذ هذا الاتفاق في الاعتبار مصالح ومخاوف دول المنطقة من نوايا نظام الملالي الإيراني لذا فقد انتصرت دول المنطقة على العربيد الإيراني بتمزيق "ترامب" لهذا الاتفاق».

فيما أضاف مستخدم آخر: «أمريكا تنسحب من الاتفاق النووي مع إيران، والأخيرة تستهدف الرياض بالصواريخ البالستية عبر خادمها الصغير عبد الملك الحوثي من اليمن، ستبقى المملكة شوكة في عين الخامنئي الخبيث ونظامه الإرهابي، والله حامي السعودية بينما الشيطان يكمن في تفاصيل إيران ونظامها الإرهابي».