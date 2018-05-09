محللون غربيون: انسحاب «ترامب» من الاتفاق النووي الإيراني يقوض الثقة في واشنطن

- «مالوني»: خطوة تفتح الباب لاستئناف طهران أنشطتها النووية دون قيود

أكد خبراء ومحللون غربيون، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي الإيراني، وإعادة فرض العقوبات على طهران، يقوض الثقة في القيادة الأمريكية ويضر بعلاقاتها مع شركائها الغربيين، ويعقد المفاوضات المرتقبة مع كوريا الشمالية لنزع السلاح النووي، مشيرين إلى أن «ترامب» صنع أزمة بنفسه، دون امتلاك استراتيجية بديلة.

ووصفت نائب مدير برنامج السياسة الخارجية في معهد بروكينجز الأمريكي، سوزان مالوني، قرار «ترامب» بأنه الأكثر أهمية في رئاسته غير التقليدية، مضيفة أنه انتهاك استفزازي متعمد للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وأضافت «مالوني»، أن نسف التزام الولايات المتحدة بالاتفاق خطوة تفتح الباب أمام استئناف البرنامج النووي الإيراني دون قيود، وتطلق العنان لسلوك تصاعدي لا يمكن التنبؤ به في شرق أوسط متقلب بالفعل.

وتابعت: «في ظل غياب استراتيجية واضحة لتخفيف المخاطر المتزايدة لانتشار الأسلحة النووية ورد إيران الانتقامي يمثل قرار "ترامب" تنازل عن القيادة الأمريكية على الساحة الدولية لا مثيل له في التاريخ الحديث».

من جهته، قال مدير مركز سياسة الشرق الأوسط بمعهد بروكينجز، ناتان ساكس، إن السؤال الرئيسي في أعقاب إعلان «ترامب» هو نفسه الذي واجه معارضي الاتفاق النووي الإيراني عقب توقيعه ألا وهو ما هو البديل؟، مشيرا إلى أن البديل هو مواجهة مفتوحة مع إيران.

بدورها، اعتبرت الزميلة غير المقيمة في مركز الأمن والمخابرات في القرن الـ21 ببروكينجز، مارا كارلين، أن قرار «ترامب» «أحمق وقصير النظر»، موضحة أنه ينفر حلفاء وشركاء واشنطن، ويقلل من الدعم الدولي لمحاسبة إيران، ويزيد من زعزعة استقرار الشرق الأوسط، فضلا عن أنه يظهر لكوريا الشمالية بأن التفاوض مع الولايات المتحدة لا قيمة له.