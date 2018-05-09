ضبط طالب بحوزته 12 كيس حشيش وبندقية في السويس

تمكنت مباحث قسم شرطة فيصل بالسويس من ضبط طالب بحوزته 12 كيس من مخدر الحشيش وبندقية وطلقات نارية داخل شقة سكنية استأجرها.



كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارًا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية لشن حملات أمنية لضبط تجار المخدرات.



ووردت معلومات إلى رئيس مباحث قسم شرطة فيصل، المقدم صلاح عبد الفتاح، بقيام «محمد. ب. م» وشهرته قطب، طالب من مدينة الطور بجنوب سيناء، ومقيم بالسويس بالاتجار في المخدرات ويقوم بتغير محل إقامته باستمرار.



وتمكن النقيب محمود إسماعيل، مباحث قسم فيصل، من ضبط المتهم وبحوزته 12 كيس من مخدر الحشيش وبندقية وطلقات نارية.