وسائل إعلام أمريكية: محامي ترامب تلقى أموالا من شركة مرتبطة برجل أعمال روسي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الثلاثاء، بأن مايكل كوهين، المحامي الشخصي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تلقى مئات الآلاف من الدولارات من شركة أمريكية مرتبطة برجل أعمال روسي.



وتردد هذا الحديث في البداية من جانب مايكل أفيناتي، محامي الممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في دعوى ضد ترامب، الذي نشر مستندًا على تويتر يشرح بالتفصيل المدفوعات المزعومة.



وقال أفيانتي، إن كوهين تلقى ما يصل إجماليه إلى نحو 500 ألف دولار من شركة "كولومبوس نوفا" وهي شركة يديرها ابن عم فيكتور فيكسلبيرج، وهو رجل أعمال روسي تربطه علاقات وثيقة بالكرملين ورئيس شركة رينوفا الاستثمارية الروسية.



وذكرت صحيفة نيويورك تايمز، في وقت لاحق، أنها راجعت أيضا سجلات مالية توثق المدفوعات، فضلا عن مدفوعات أخرى تم تقديمها إلى كوهين من قبل شركات أمريكية.