المخرج الإيراني «فرهادي» يطالب طهران برفع حظر السفر على مواطنه باناهي

دعا المخرج الإيراني أصغر فرهادي الحائز على جائزة أوسكار، طهران اليوم الأربعاء، للسماح لمواطنه المخرج جعفر باناهي بالسفر إلى مهرجان كان السينمائي لعرض فيلمه الجديد.



ومن المقرر عرض فيلم باناهي الجديد في المهرجان يوم الأحد.



وتم منع المخرج بناهي (57 عاما) من مغادرة إيران منذ عام 2010، بعد سنوات من الصراع مع السلطات الإيرانية حول مواضيع أفلامه.



وقال فرهادي في مؤتمر صحفي بمناسبة العرض الأول لفيلمه الجديد "الجميع يعرف" بطولة الممثلين الإسبانيين خافيير بارديم وبينلوبي كروز "أريد توجيه هذه الرسالة. آمل أن يتم اتخاذ القرار بالسماح له بالحضور".



وقال فرهادي (46 عاماً) إنه كان لديه "أملا كبيرا" في أن يتمكن باناهي من القدوم حتى يتمكن من متابعة رد فعل رواد المهرجان على فيلمه "الوجوه الثلاثة"، الذي يدور حول ثلاث ممثلات تمثلن مختلف جوانب الحياة الإيرانية.



يذكر أن فيلمي فرهادي وباناهي يتنافسان من بين 21 فيلما على أعلى الجوائز بمهرجان كان، وهي جائزة السعفة الذهبية لأفضل فيلم.



وتم عرض فيلم "الجميع يعرف" في افتتاح المهرجان مساء أمس الثلاثاء.