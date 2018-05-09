الأهلي : الأندية تبالغ في أسعار اللاعبين

طالب عبدالعزيز عبدالشافي، المدير الرياضي بالنادي الأهلي ، أندية الدوري بالمنطقية في التفاوض حول بيع اللاعبين.

وقال المدير الرياضي بالقلعة الحمراء في تصريحات تليفزيونية مساء اليوم الاربعاء : " هناك مبالغات خيالية في مصر من بعض مجالس إدارات الأندية بخصوص التفاوض حول بيع لاعبيهم للفرق الساعية للحصول على خدماتهم".

وأشار عبدالعزيز عبد الشافي : " موضوع الأسعار الخيالية التي نسمع عنها في الفترة الحالية يدعو للدهشة ، يجب أن يكون هناك بعضاً من المنطقية في عملية تقييم اللاعبين وهذا الأمر يتبعه العالم إلا في مصر".

وأكد زيزو إن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب يسعي خلال المرحلة القادمة للنهوض بقطاع الناشئين لمواجهة موجة ارتفاع أسعار اللاعبين.