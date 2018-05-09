المنيا تنفذ حملة لإزالة التعديات بمركزي العدوة وأبوقرقاص

بدأت محافظة المنيا، الأربعاء، في تنفيذ أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة، وإزالة أي تعديات عليها.

وتمكنت الحملة التي قادها محمد عبدالفتاح، السكرتير العام للمحافظة، بناءً على توجيهات محافظ المنيا، عصام البديوي، من إزالة 10 حالات للتعديات بمركزي العدوة وأبوقرقاص، حيث تم إزالة 9 حالات بقرية الشيخ مسعود الجديدة بالظهير الصحراوي الغربي بمركز العدوة، وحالة بالطريق الصحراوي الشرقي بقرية النويرات التابعة للوحدة المحلية لابيوها بمركز أبوقرقاص.

وكان اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، قد عقد اجتماعا

مع سكرتيري عموم المحافظات، وكافة جهات الولاية بوزارة الري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية، وهيئة السكك الحديدية، بحضور الأمين العام للإدارة المحلية، وقيادات الوزارة، وممثلي قوات إنفاذ القانون لمتابعة تنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضي الدولة برئاسة إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، في اجتماعها الأخير بالبدء في تنفيذ الموجة التاسعة لإزالة التعديات على أراضي الدولة بنطاق كل محافظة.