«السويدي»: قانون الإيجار القديم على رأس التشريعات التي ستخرج للنور

قال رئيس ائتلاف دعم مصر، محمد السويدي، إن الائتلاف ناقش خلال اجتماع المكتب السياسي اليوم الأربعاء، عددا من التشريعات والقوانين التي سيعمل على خروجها إلى النور، والتي ستثير جدلا واسعا، لكن لا بد من تحقيق العدالة فيها والانتهاء منها، وعلى رأس تلك القوانين قانون الإيجار القديم، وتعديل وإجراء حوارات مجتمعية حوله.

وأكد «السويدي»، على هامش اجتماع المكتب السياسى للائتلاف، أنه سيتم مناقشة قانون الإدارة المحلية الجديد والانتهاء منه في وقت قريب؛ لأن المحليات عصب الحياة بالمجتمع، مضيفا أن العمل على الإصلاح هو ما يدفعنا للخوض في التشريعيات التي تهم المواطن المصرى.

وأضاف «سنناقش قانون المحال العامة، وعلينا ألا ننسى أن البرلمان استطاع الموافقة على مشروع أوبر وكريم».

وعن تعديل قانون تعديل مجلس النواب، قال: «لم أطلع على تعديل هذا القانون، لكن أي قانون يدخل البرلمان سيشارك فيه الائتلاف وسيناقشه ويساهم فيه».

وعن النادي السياسي للائتلاف الذي أعلن عن تأسيسه اليوم، أوضح أن النادي الهدف منه فهم خطط الحكومة التنفيذية ويساهم في فهم طريقة تطبيق القانون من خلال الربط بين المواطن والنائب والوزير حول حقيقة القضايا.