

قال الدكتور أيمن سالم نقيب الأطباء بالشرقية، إن النقابة العامة للأطباء دعت لجمعية عمومية طارئة، صباح بعد غد الجمعة؛ لمناقشة تداعيات الحكم على الطبيب محمد حسن بالحبس لمدة سنة والعزل من وظيفته، مع دفع كفالة مالية قدرها 500 جنيه.

وأضاف نقيب الأطباء بالشرقية، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الجمعية العمومية ستناقش إصدار قرارات بإلغاء التعاقد مع القضاة، كما سيتم مناقشة الدخول في إضراب جماعي لجميع الأطباء بمحافظات الجمهورية.

وأشار إلى أنه من ضمن القرارات التي سيتم مناقشتها، تقديم استقالة جماعية لجميع الأطباء النقابيين، بالإضافة إلى إلغاء العيادات الخاصة، لافتًا إلى أنه «لا تعليق على أحكام القضاء، إلا أنه على المستوى الشخصي كان يتوقع صدور حكمًا بالبراءة».

وأصدرت محكمة جُنح العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اليوم الأربعاء، حكمها بمعاقبة «محمد حسن»، طبيب مُقيم بقسم العظام بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر من رمضان، بالحبس لمدة سنة واحدة مع العزل من وظيفته ودفع كفالة مالية قدرها 500 جنيه، على خلفية اتهامه بالتعدي لفظيًا على وكيل نيابة بالعاشر.

كانت نيابة العاشر من رمضان العامة، بإشراف المستشار هيثم نصار المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، قررت إخلاء سبيل «محمد حسن»، طبيب مُقيم بقسم العظام بمستشفى التأمين الصحي بالعاشر، بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالتعدي لفظيًا على وكيل نيابة بالعاشر، وذلك أثناء تواجد الأخير بالمستشفى، فيما تحدد جلسة عاجلة له، والتي تأجلت ليصل المطاف في النهاية بمعاقبته بالحبس والعزل من الوظيفة وسداد كفالة مالية.