«الكردي» يفتتح متحف مطبعة جامعة الإسكندرية

أكد رئيس جامعة الإسكندرية، د. عصام الكردى، حرص الجامعة على تسجيل تاريخها منذ إنشائها سنة 1942، وحتى الوقت الحاضر.

جاء ذلك خلال افتتاح رئيس الجامعة، لمتحف مطبعة الجامعة باإدارة العامة لرعاية الشباب، الأربعاء، ويضم ماكينات طباعة أثرية يعود تاريخ بعضها إلى عام 1850، وذلك بحضور د. هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. محمد إسماعيل، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع مطروح، ود. مختار يوسف، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود. عبد العزيز قنصوة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، ود. غادة موسى، عميد كلية الآداب، ود. دينا مندور، عميد كلية الفنون الجميلة، ووكلاء الكليات بالجامعة.

وأضاف أن المطبعة شهدت طفرة تكنولوجية وفنية عندما انتقلت إلى مقرها الحالي؛ حيث تم تجديد آلاتها وتزويدها بأحدث المطابع وواكبت في ذلك التطور الذي شهده فن الطباعة، وأصبحت تزود الجامعة بالكثير من المطبوعات والإصدارات منها الكتاب التذكارى عن اليوبيل الماسي (1942 – 2017) عن نشأة الجامعة وتطورها، ويقدم عرضا وافيا لكليات الجامعة ومعاهدها، وكتابا أكاديميا أخر عن جامعة الإسكندرية.

وأضاف أن مطبعة الجامعة تعمل الآن على إصدار سجل بأعلام الجامعة عبر تاريخها الطويل، فضلاً عن كتاب اليوم عن مطبعة الجامعة ليضاف إلى إصدارات الجامعة بمناسبة اليوبيل الماسى، مؤكدا أن جامعة الإسكندرية في ذلك تضاهى كثيرا من الجامعات في الدول المتقدمة والتي يشتهر بعضها بمطبعتها الخاصة التى تعمل على طبع ونشر وتوزيع المطبوعات الجامعية.

فيما أشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. عبد العزيز قنصوه، إلى أن المتحف يضم المطابع الأولية التي يرجع تاريخها إلى عام 1850، ودخلت مطبعة الجامعة عام 1952، موضحا أن هذا المتحف يؤرخ لتاريخ الطباعة على مستوى العالم، ويعتبر جزء من ذاكرة جامعة الإسكندرية.