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الخل ليس للأكل فقط... إنه أيضا منظف قوي

برلين - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 12:35 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 12:35 م

هل تعلم أن الخل الذي تضعه على السلطة يمكن أن يستخدم أيضا في أرجاء المنزل؟ إنه جيد كمنظف طبيعي ومزيل للكلس.

قم بوضع القليل من الخل على البقعة المتسخة واتركه عليها ليقوم بعمله ثم امسحها بإسفنجة أو خرقة، بحسب جهاز المعلومات لشؤون الزراعة والتغذية والريف في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية.

إذا استخدمت خل بنسبة تركيز للحموضة تبلغ 25 بالمئة، فسوف تحتاج لتخفيفه قبل استخدامه.

قم بخلط الخل المركز مع الماء بنسبة واحد إلى أربعة. وهذا سيعطيك الخل الذي بإمكانك استخدامه في أرجاء المنزل.

غير أن الخل النقي المركز أفضل في إزالة تراكمات الكلس العنيدة التي لا تتزحزح. ويمكن تغطية الرائحة اللاذعة للخل بالليمون أو قشر البرتقال أو بزيت عطري.


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