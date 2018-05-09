وزير الخارجية الأمريكي يصل كوريا الشمالية

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في ساعة مبكرة، من صباح اليوم الأربعاء، إلى بيونج يانج للقاء مسؤولين كوريين شماليين.



وذكرت شبكة (إيه بي سي) الأمريكية، أن مسؤولين كوريين شماليين، لم تحددهم، كانوا في استقباله لدى وصوله.



وأضافت أن بومبيو حل في فندق قبيل اجتماعاته المقررة مع المسؤولين الكوريين الشماليين.



وهذه هي ثاني زيارة معلنة لبومبيو إلى كوريا الشمالية.



وتأتي زيارة وزير الخارجية الأمريكي قبيل اجتماع مرتقب بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال الأسابيع المقبلة.