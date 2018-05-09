«التموين»: مد فترة معرض «أهلا رمضان» حتى نهاية مايو

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن أكثر من 260 شركة انتهوا من عرض مفروشاتهم داخل معرض «أهلًا رمضان»، بمدينة نصر، استعدادًا لافتتاحه مساء الأربعاء.

وأضاف «رمضان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، الأربعاء، أنه تم مد فترة معرض مدينة نصر الرئيسي، وباقي معارض الجمهورية، حتى نهاية شهر مايو، بتوجيهات من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أي حتى منتصف شهر رمضان، تلبية لاحتياجات الأسرة المصرية، مؤكدًا على تنسيق الوزراة مع الغرف التجارية والمحافظين، لمد معارض المحافظات بالسلع.

وأوضح أن التخفيضات على السلع في المعرض تتراوح بين 15 إلى 20%، بالإضافة إلى تثبيت سعر اللحوم السودانية الطازحة عند 85 جنيهًا للكيلو، و60 جنيهًا للحوم المجمدة، و19 جنيهًا لكيلو الدواجن، مشيرًا إلى استعددا لشركات التابعة لوزارة التموين، لضح أكثر من 20 ألف طن لحوم مجمدة ودواجن، بالإضافة إلى 12 ألف ذبيحة لحوم سودانية، خلا شهر رمضان.

وأشار إلى زيادة الوزارة كميات اللحوم والسلع المعروضة هذا العام مقارنة بالعام الماضي، منوهًا بأنه سيتم طرح 66 ألف طن سكر من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، فضلًا عن زيادات بنسبة 25% في كميات السلع المعروضة من الزيت والدقيق والمسلي والأنواع الأخرى التي تشهد إقبالًا في شهر رمضان.