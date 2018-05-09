مصرع وإصابة 3 في تصادم قطار بـ«توك توك» غرب الإسكندرية

لقي شخصان مصرعهما، وأصيب ثالث، مساء الثلاثاء، إثر حادث تصادم «توك توك» بجرار قطار؛ لدى مروره مزلقان «الحرابي» غرب الإسكندرية.



تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة "أول العامرية" يفيد أنه أثناء غلق مزلقان منطقة عبدالقادر، حاول "توك توك" عبوره، مما أسفر عن مصرع كل من «علي يوسف علي»، 18 عاما، و«أحمد محمد السيد»، 19 عاما، فيما أصيب «أحمد أشرف الجبالي».



تم تحرير محضر بالواقعة، تمهيدا للعرض على النيابة العامة، مع نقل الجثمانين إلى مشرحة كوم الدكة، والمصاب إلى المستشفى الأميري؛ لتلقي العلاج، حيث أصيب بكسر مضاعف في القدم اليسرى واليد اليمنى.