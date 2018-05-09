الولايات المتحدة تنشر قائمة من 14 مطلبا تطرحها أمام إيران

نشر البيت الأبيض، مساء أمس الثلاثاء، قائمة تضمنت 14 مطلبا تعرضها الولايات المتحدة على إيران.

وذكر البيت الأبيض، في بيان أصدره عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق حول البرنامج النووي، الإيراني، أن قائد الإدارة الحالية في واشنطن «أكد بوضوح أنه على النظام الإيراني ليس فقط التخلي من الآن فصاعدا عن تصميم الأسلحة النووية، وإنما أيضا عدم امتلاك صواريخ باليستية عابرة للقارات، ووقف العمل على إنتاج الصواريخ القادرة على حمل رؤوس نووية، أو تقديم الصواريخ الباليستية لجهات الأخرى».

كما تصر السلطات الأمريكية، حسب هذا البيان، على: «ضرورة وقف النظام الإيراني دعمه للإرهابيين والمتطرفين»، وكذلك «تأييد وكلائه في المنطقة مثل حزب الله وحماس وطالبان والقاعدة».

وأشار البيت الأبيض إلى أن الولايات المتحدة تطالب إيران بالتخلي عن «السعي المعلن للقضاء على إسرائيل»، و«تهديدها لحرية الملاحة خاصة في الخليج والبحر الأحمر»، وإنهاء «تصعيد النزاع في اليمن»، وكذلك تسريب الأسلحة للحوثيين.

كما شدد البيت الأبيض على ضرورة وقف السلطات الإيرانية الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة وحلفائها.

وفي ختام البيان طالبت الإدارة الأمريكية الحكومة الإيرانية بإنهاء انتهاكات حقوق الإنسان، وعلى رأسها قمع المظاهرات، وعدم تنفيذ «عمليات غير عادلة لاعتقال الأجانب»، بمن فيهم المواطنين الأمريكيين.