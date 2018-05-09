قال أحد مؤسسي إستراتيجيات الاتحاد الأوروبي، إن النهضة الصناعية لا تعني تهميش قيم التضامن واحترم الطبيعة، وأن العالم المستدام الآن في حاجة إلى قيم جديدة وعودة للأخلاق، مشيرا إلى أن التغيير يأتي من الجذور وليس من أعلى.



وأضاف «لويكس»، خلال ندوة نظمها المعهد السويدى بالإسكندرية، بعنوان «يوم أوروبا»، والتي تستمر على مدار يومين على التوالي، مساء الأربعاء، أن العالم على وشك نهضة جديدة أدارتها أوروبا، وأن المرأة هي من تقود التغيير.



وأشار إلى أن السياسة الأمريكية تمحو القديم من أجل الجديد، لافتا إلى أن تراكم المعرفة كالحب لابد أن تشارك شخص ما، وأنه لابد من العودة للجذور والهوية الثقافية.