«التضامن» تنتهى من الإعداد لافتتاح دار فتيات العجوزة

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انتهت وزارة التضامن الاجتماعي، من وضع اللمسات النهائية لافتتاح دار فتيات العجوزة، والتابعة للبرنامج القومي حماية الأطفال بلا مأوي، والذي تنفذه الوزارة.

وتحتوي الدار على أول نموذج متكامل لتقديم الخدمات للفتيات يشمل أول مركز تصنيف للفتيات في مصر ودار ضيافة ودار إقامة ووحدة مشورة أسرية ودمج ومكتب مراقبة اجتماعية.

هذا بجانب استحداث عدد من الأنشطة مثل الزومبا وحجرة للحكي والفضفضة وحجرة للأنشطة النفسية وحجرة لتنمية المهارات وتطوير الورش التدريبية مثل الخياطة والخرز والكوروشيه.

وبلغت تكلفة تطوير دار الفتيات حوالي 7 ملايين جنيه، وتسع الدار لـ250 ابنة، ويبلغ عدد الجهاز الوظيفي في الدار 38، عبارة عن أخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومشرفين.

يُذكر أن وزارة التضامن تنفذ البرنامج القومي لحماية الأطفال بلا مأوي؛ للحد من ظاهرة أطفال الشوارع بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر» في 10 محافظات، الأكثر كثافة لهذه الظاهرة، وهي القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الشرقية، السويس، بني سويف، المنيا، أسيوط وبتمويل 164 مليون جنيه.

وقامت الوزارة، بتطوير 21 مؤسسة، ورفع كفاءة 15 دارا، وتطوير وتجهيز بنية تحتية لـ6 مؤسسات رعاية اجتماعية في محافظات القاهرة والإسكندرية والشرقية والمنيا والجيزة.

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