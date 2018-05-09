عمرو أديب يطالب بنشر أسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان

طالب الإعلامي عمرو أديب، الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بنشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور جلسات البرلمان، معقبًا: «فيه ناس ميعرفهمش»، حسب تعبيره.



وخاطب «أديب»، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، الثلاثاء، رئيس مجلس النواب، قائلًا: «انشر لنا القائمة السوداء للأعضاء الذي لا يحضرون، تحدثت كثيرًا في هذا الشأن، وأتمنى نشر أسمائهم».



وتابع مخاطبًا «عبد العال»: «أنا كرجل انتخبت عضو مجلس نواب، أريد أن أعرف هو يحضر الجلسات أم لا، لا يوجد عيب في ذلك، أنت لن تكذب، لديك البصمة الإلكترونية أخبرنا بالذي يحضر ويتغيب، على الأقل حينما تُنشَر أسماءهم يحضرون».



يُذكر أن الدكتور، علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قال أمس الثلاثاء، إنه بدءًا من الأسبوع المقبل سيكون هناك نظامًا جديدًا للحضور بالقاعة، لافتًا إلى تفعيل نشر أسماء النواب المتغيبين عن حضور الجلسات في كل وسائل الإعلام، حسب قوله.



