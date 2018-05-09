السيطرة على حريق هائل بمصنع كرتون في القليوبية

نجحت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، في السيطرة على حريق هائل اندلع صباح اليوم داخل مصنع للكرتون بمنطقة ميت نما بقليوب بعد أن استمرت النيران لمايقرب من ساعتين وأتت على محتويات المصنع، فيما لم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر في الأرواح.



وكانت الأجهزة الأمنية بالقليوبية قد تلقت بلاغا بالحادث، وانتقل العميد خالد اللبان مدير إدارة الحماية المدنية، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء للتعامل مع الحريق وإطفاء النيران، وتبين من المعاينة أن الحريق شب فى مصنع بقرية ميت نما بقليوب مخصص لصناعة الكرتون.



كما تبين أن المصنع مقام على مساحة ما يقرب من 500 متر، ومكون من طابق واحد والتهمت النيران أجزاء كبيرة من محتويات المصنع حيث ساعدت الأوراق والكرتون على سرعة اشتعال النيران، وجار عملية التبريد للحريق ومعرفة نشوب الحريق وحصر الخسائر والتلفيات.