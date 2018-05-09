محافظ بني سويف يبحث مع ممثل «الفاو» المشروعات والأنشطة التنموية

استقبل محافظ بني سويف، شريف حبيب، الأربعاء، وفد منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو»، وذلك لبحث الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية ضمن مشروع المحافظة لتحقيق التنمية في القرى، ومناقشة الآليات اللازمة للتوسع في أنشطة ومشروعات المنظمة بدائرة المحافظة.

وضم الوفد، د. حسين جادين، ممثل المنظمة الدولية بالقاهرة، ود. زهرة أحمد، مديرة المشروعات بالمنظمة، ود. محمد يعقوب، نائب ممثل المنظمة، ود. بهاء الوسيمي، خبير القروض بالمنظمة، والسيد محمد موسى، خبير الإعلام بالمنظمة، ود. علاء عزوز، نائب رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي حضور اللواء عصام العلقامي، السكرتير العام، ونهى محمد، مدير إدارة التعاون الدولى بالمحافظة.

ويأتي هذا اللقاء على هامش زيارة وفد المنظمة للمحافظة، لمتابعة المشروعات والأنشطة التنموية الجاري تنفيذها ببعض قرى المحافظة بواسطة المنظمة.