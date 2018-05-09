سلمت محافظ البحيرة، نادية عبده، شهادات أمان لعمال النظافة بكافة الوحدات المحلية التابعة للمحافظة بواقع 2200 شهادة فئة الشهادة الواحدة 500 جنيه على نفقة المحافظة.

وأكدت المحافظ، أنه جار التنسيق مع كافة المديريات ومجالس المدن والشركات الاستثمارية والمزارع الكبرى وشركات قطاع الأعمال بنطاق المحافظة بحصر العمال لديهم، والتنسيق مع مسئولى البنوك لإصدار شهادات أمان لهم، لافتة إلى تسجيل مديرية القوى العاملة بالبحيرة، 34 ألف عامل لديها من العمال غير المنتظمين بقطاعات العقارات والزراعة والمناجم وصيد الأسماك ليتم دخولهم المنظومة.

وأشارت إلى أن قد سبق وتم توزيع 300 شهادة على ذوى الاحتياجات الخاصة وأسر الشهداء من القوات المسلحة والشرطة على نفقة صندوق رعاية العاملين التابع لمشاريع المحافظة.

ودعت المواطنين وخاصة العاملين الذين لا يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعى وأصحاب العمالة غير المنتظمة والحرفيين الذين ليس لديهم دخل ثابت للاستفادة من المميزات التى تمنحها شهادة أمان للمصريين، وتحقق الحماية التأمينية للفئات البسيطة والحرفية، كما حثتهم على ثقافة الإدخار لتعزيز نهضة مصر، وتحقيق أهداف ورؤية مصر فى التنمية المستدامة.