رئيس جامعة حلوان عن واقعة التعدي بالضرب على طالبة: حالة فردية

استنكر الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، واقعة التعدي بالضرب على الطالبة أمنية خليل، الطالبة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، قائلًا إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجار التحقيق مع الطالب.



وأضاف «نجم»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مع الإعلامي وائل الإبراشي، مساء الثلاثاء، أنه تم ضم المحضر والتقرير الطبي للطالبة للتحقيق؛ تمهيدًا لعقد مجلس تأديب للطالب، موضحًا أنه وفقًا للقانون قد تصل العقوبات للفصل من الجامعة.



وأوضح أن أمن الجامعة انتقل لمكان الواقعة بعد 5 دقائق من وقوعها، واتخذ الإجراءات اللازمة لضبط الطالب الذي هرب فور تواجد الأمن، مؤكدًا أنها حالة فردية ولم تحدث في الجامعة، ويتم عمل حملات توعوية داخل جامعة حلوان باستمرار للتصدي للتحرش والعنف في المجتمع.



وأثارت واقعة الاعتداء بالضرب على الطالبة أمنية خليل، الطالبة بقسم الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، أمس الاثنين، داخل الحرم الجامعي فور التصدي لمحاولة معاكستها، حالة من جدل بين رواد موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وتم إحالة الطالب الذي تسبب في الواقعة لمجلس التأديب.