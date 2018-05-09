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«السويدي»: هناك إيجار لشقق سكنية أقل من ثمن «فنجان القهوة»

علي كمال
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 7:48 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 7:48 م

قال رئيس ائتلاف دعم مصر، المهندس محمد السويدي، إن الائتلاف سيراعي تطبيق العدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر عند مناقشة قانون الإيجار القديم دون الانحياز لقطاع على حساب آخر.

وأكد «السويدي»، خلال اجتماع المكتب السياسي للائتلاف دعم مصر، المنعقد بمقر الائتلاف بالتجمع الخامس، ضرورة إصلاح العوار الموجود في قانون الإيجار القديم في تحديد العلاقة بين المالك والمستأجر.

وأضاف أن لا يجوز أن يكون هناك إيجار شقة سكنية في الوقت الحالي أقل من ثمن «فنجان القهوة» في أماكن كثيرة بالبلاد، مشيرًا إلى أن ملاك عقارات كبيرة يجدون الدخل الخاص بهم لا يتعدى 200 جنية شهريًا.

وأوضح أن الائتلاف سيراعي البعد الاجتماعي في هذا القانون، موضحًا أن هذا العوار لا بد من تعديله منعًا للانهيار الثروة العقارية الموجودة في مصر.

ولفت إلى أن الإحصائيات الأخيرة أكدت أن هناك أكثر من 5 مليون شقة مغلقة من التي تخضع لقانون الإيجار القديم مما يستوجب علينا استغلالها خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هذه القضايا الهامة ستكون المحور الأساسي للنادي السياسي داخل مجلس النواب وإحدى مهام مراكز الائتلاف لتنمية المجتمع بالمحافظات.


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