البرلمان الإيراني: «ترامب» لا يتمتع بالأهلية العقلية ومغرور ومبتدئ

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شن رئيس مجلس الشورى الإسلامي «البرلمان» الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأربعاء، هجوما حادا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك غداة إعلانه انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت وكالة «تسنيم» الإيرانية، عن «لاريجاني» القول إن: «"ترامب" لا يتمتع بالأهلية العقلية لتسوية المشاكل، كما أنه "مغرور ومبتدئ"، والولايات المتحدة تحت إدارته تشهد "استعراضات دبلوماسية"».

وحث «لاريجاني»، منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على أنه تكون في «جاهزية كاملة لاستئناف الأنشطة النووية».

ورأى أن «ترامب»، يبتز بعض دول المنطقة قصيرة النظر للقيام بأعماله الشريرة، قائلا إن: «عدم الثقة بتعهدات الولايات المتحدة وصل إلى ذروته».

لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه: «إذا قامت أوروبا ودول مهمة كروسيا والصين بملء الفراغ الدولي، من الممكن مواصلة الطريق».