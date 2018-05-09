«الوزراء»: نظام التعليم الجديد يستهدف إزالة الأعباء وخلق أجيال محبة للعلم

قال السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الفترة الأخيرة شهدت إثارة بعض النقاط غير الصحيحة حول نظام التعليمي الجديد، الذي من المقرر أن يبدأ في سبتمبر المقبل، مشيرًا إلى حرص الدكتور طارق شوقي، على توضيح بعض الأمور.

وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن النظام التعليمي الجديد سيبدأ من العام المقبل لطلاب الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، بوضع مناهج وطرق تدريس وامتحانات جديدة، موضحًا أن النظام الجديد سيكون جاذبًا للطلاب، ويستهدف خلق أجيال محبة للتعليم وتتلقى العلم بصورة جيدة، بدلًا من التنقل بين السنوات التعليمية كهدف دون تعلم.

وأشار إلى معالجة النظام الجديد لمشاكل التعليم المعروفة في مصر، الذي يضع أعباءً نفسية ومالية على الطلاب والأهالي، مضيفًا أنه يجب الخروج من هذه الدائرة التي لا تؤتي ثمارها، والدخول في تجربة جديد.

وأوضح أن وزارة التربية والتعليم تستعد للنظام الجديد من خلال عدد كبير من الخبراء في مجال التعليم، لوضع قاعدة تعليمية مبنية على أساس علمي وفكر جديد.

وعن السكك الحديدية، قال إن الدولة مهتمة بتطويرها ورفع درجة الأمان بها، مشيرًا إلى ضرورة توافر تمويل مالي، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراض 8 ملايين يورو، لشراء معدات في صيانة وإحلال وتجديد بعض القضبان.