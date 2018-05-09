حسين ياسر يكشف عن دوره في مسيرة محمد صلاح الاحترافية

قال حسين ياسر المحمدي لاعب وادي دجلة السابق، إن علاقته بالنجم المصري محمد صلاح قوية للغاية، مؤكدًا أنه أول لاعب تحدث معه بضرورة خوض تجربة الاحتراف عندما كان في المقاولون العرب.

وأوضح اللاعب أنه تابع صلاح أمام المغرب في عام 2011، ورأى أنه يمتلك إمكانيات كبيرة، وأنه تحدث مع شركة التسويق التي نقلته إلى بازل السويسري.

وأضاف: "محمد صلاح لا يتحدث معي بشكل كبير، ولكن يهاتفني قبل اتخاذ القرارات المصيرية، وتحدث معي قبل الانتقال إلى تشيلسي، وقلت له أنه لن يلعب مع البلوز".

واختتم : "محمد صلاح الأن يمتلك إصرارا كبيرا على النجاح مع ليفربول الإنجليزي، واجتهد بشكل كبير على مدار الموسم".