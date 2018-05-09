إصابة ستة أشخاص على الاقل في تفجيرات انتحارية في كابول

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ذكرت وزارة الصحة الافغانية أن ستة أشخاص على الأقل أصيبوا في أربعة تفجيرات انتحارية، متتالية، هزت كابول اليوم الأربعاء، فيما استمرت الاشتباكات مع المسلحين في المنطقتين، اللتين تعرضتا للتفجيرات.

وقال المتحدث باسم الوزارة، وحيد الله مجروح إن المصابين، نقلوا إلى المستشفى.

وذكر نجيب دانيش، أحد المتحدثين باسم وزارة الداخلية إن مهاجمين انتحاريين فجرا نفسيهما حوالي الساعة الحادية عشرة والنصف صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) أمام مركز شرطة في الحي الغربي في كابول.

وأضاف أن قوات خاصة أفغانية وصلت إلى المنطقة، وخاضت قتالا ضد المزيد من المسلحين هناك، وتظهر صور على وسائل التواصل الاجتماعي جزءا من مركز الشرطة وهو يحترق.

وتابع دانيش أن الانفجارين المزدوجين، وقعا بالقرب من بوابة مركز الشرطة الرئيسي بمنطقة "شار-إي-ناو" المركزية .

وذكر دانيش أن بعض المتشددين بدأوا إطلاق النار على مركز الشرطة وأهداف أخرى.

وأضاف "طوقت قواتنا الخاصة المنطقة وتحاول الآن إنقاذ الأشخاص المحاصرين داخل المباني".

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات حتى الآن .