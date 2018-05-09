«فرنسا»: انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني «ثاني أكبر صدمة للعالم»

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية، اليوم، الضوء على انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، ووصفته بأنه «زلزال جيوسياسي آخر يضرب العالم».

ورأت صحيفة «ليبراسيون» الفرنسية، أن انسحاب ترامب من الاتفاق النووي الإيراني، سيسهم في تسريع المواجهة بين إسرائيل وإيران في الميدان السوري. وأشارت، في تقرير لها أمس، إلى أن انسحاب ترامب انتصار مذهل لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومتساءلة: «لكن بأي ثمن؟.

وتابعت، أن ترامب يعتبر نتنياهو شريكًا أساسيًا، ولا يخفي دعمه المباشر، فبعد إعلان نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، قرر الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

واعتبرت «ليبراسيون»، أن قرار ترامب يعد ثاني أكبر صدمة للعالم بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الإتحاد الأوروبي «بركسيت»، واصفة ذلك بـ«زلزال جيوسياسي آخر يضرب العالم».

وأشارت الصحيفة إلى أنه بعد وقت قصير من خطاب ترامب، رفعت إسرائيل التدابير الأمنية في مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وذلك بعدما رصدت المخابرات الإسرائيلية «تحركات غير طبيعية في سوريا».

ومن جهتها، أشارت صحيفة «لوباريزيان» الفرنسية، إلى أنه على الرغم من أن القرار لم يكن مفاجئاً، إلا أنها تعد ضربة قاسية للتوازن الهش في العالم، لافتة إلى أنه سيؤدي إلى مرحلة جديدة من الاضطراب العالمي، بين موسكو وبكين وتل أبيب، وكذلك اضطراب بين أوروبا والولايات المتحدة.

كما انتقدت إذاعة «يورب 1» الفرنسية، موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، واصفة إياه بالخضوع للولايات المتحدة، لافتة إلى أن تسلسل الأحداث خلال الأيام الأخيرة تشير إلى إخفاق الدبلوماسية الفرنسية في تغيير موقف الحليف الأمريكي، راصدة عدة وقائع (الانسحاب من اتفاقية المناخ، تصريحاته الغريبة فيما يتعلق بهجمات باريس، وفشل ماكرون خلال زيارته الأخيرة باقناع ترامب بالبقاء في الاتفاق).

وأضافت الإذاعة أن الشعب الفرنسي أصبح قلقاً من موقف رئيسه من الخضوع للحليف الأمريكي.