«لافروف»: موسكو ملتزمة بالاتفاق النووي مع إيران

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، عن استمرار بلاده في الالتزام بالاتفاق النووي مع إيران، وذلك حسب ما ذكرته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل، منذ قليل.

ووقع «ترامب»، في مؤتمر صحفي عقده للإعلان عن موقفه النهائي بشأن الاتفاق النووي مع إيران، مساء أمس الثلاثاء، مذكرة رئاسية للانسحاب من الاتفاق، قائلًا: «عندما أقول وعود أوفي بها، وسنحاول العمل مع حلفائنا للوصول إلى حل دائم».

وردًا على ذلك الانسحاب، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن إيران تلتزم بما تتعهد به، بينما تنقض أمريكا عهودها دائمًا، متابعًا أن أمريكا تتعامل بعدائية مع الشعب الإيراني وشعوب المنطقة، وتدعم الانقلابات في إيران، حسب قوله.