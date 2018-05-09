نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية يزور بورسعيد

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زار نائب مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لشئون الشرق الأوسط، محافظة بورسعيد، لمتابعة مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات «WIZE»، والتي تهدف إلى الاطلاع على نتائج تدريس برنامج الدبلوم اللوجيستى.

وتهدف الزيارة إلى مناقشة ما تحقق من أعمال خلال الفترة السابقة لمشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات «WIZE»، وللتعرف على الاحتياجات اللازمة لاستكمال خطط المشروع واستعراض المعوقات التي واجهت المشروع في الفترة السابقة، وذلك بحضور د. نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد.

وشاهد وفد السفارة الأمريكية، تجربة عملية ومحاكاة لوجيستية تجسد أعمال الميناء الجاف تم خلالها عرض لأسلوب العمل داخل ميناء مصغر وعمليات الشحن والتفريغ واللوجيستيات.

وقال د. نبوي باهي، في تصريح له، إن الدولة تسعى إلى تطوير الأيدي العاملة لكي يواكب احتياجات المرحلة لكافة المشروعات القومية التنموية العملاقة.