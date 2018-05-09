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الكونغو تؤكد إصابة شخصين بفيروس إيبولا

نيروبي - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 7:15 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 7:15 ص
أكدت وزارة الصحة في الكونغو، أمس الثلاثاء، اكتشاف حالتي إصابة بفيروس إيبولا في البلاد. 

وذكرت الوزارة أن حالتي الإصابة كانتا في مقاطعة إكواتور في شمال غرب البلاد، مضيفة أن هناك حالات أخرى مشتبه بها.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنها تعمل مع الحكومة الكونغولية للسيطرة على تفشي الفيروس. 

وقد سافر خبراء من منظمة الصحة العالمية ومنظمة أطباء بلا حدود والسلطات الصحية المحلية بالفعل إلى مدينة بيكورو في مقاطعة إكواتور.

وعانت الكونغو الواقعة في وسط أفريقيا من العديد من حالات تفشي الإيبولا منذ اكتشاف الفيروس هناك في عام 1976. 

وأدى تفشي الفيروس إلى مقتل 49 شخصا في عام 2014.

وقد أودى الوباء بحياة أكثر من 11 ألف شخص في عام 2014، معظمهم في غينيا وليبيريا وسيراليون.

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