قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، إن معارك قوية دارت على مدار اليومين الماضيين بين قوات الجيش والإرهابيين في مدينة درنة، في إطار العملية العسكرية لتحرير المدنة من سيطرة المليشيات الإرهابية.

وأضاف «المسماري»، في تصريحات لقناة «دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن قوات الجيش تقدمت في منطقة شرق درنة، نطاق العمليات الأول، مشيرًا إلى سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى بين قوات الجيش.

وأشار إلى تنفيذ الجماعات الإرهابية تكتيكات معروفة لدى قوات الجيش، موضحًا أن التحدي الأكبر أمام الجيش هو السكان، الذين لم يتم إجلائهم.