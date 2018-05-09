وزراء الإعلام العرب يبحثون التصدى للإرهاب ومواجهة نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

انطلقت، اليوم، بالقاهرة أعمال الدورة ٤٩ لمجلس وزراء الإعلام العرب برئاسة الجزائر ومشاركة عدد من وزراء الإعلام العرب من بينهم السعودية والإمارات وسلطنة عمان وتونس والبحرين، فيما مثل مصر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لشئون الإعلام إن الإعلام العربى مطالب بمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية التى تواجه أمتنا العربية ولعب دور تنويرى إصلاحى، داعية إلى نشر الخطاب المعتدل والاهتمام بتوعية الشباب.

وأضافت فى كلمتها خلال الجلسة الافتتاحية لوزراء الإعلام العربى نيابة عن أمين عام الجامعة العربية الموجود فى تونس أن هذه التحديات غير مسبوقة ولم تشهدها المنطقة من قبل وفى تصاعد مستمر والتى تتمثل فى اضطراب الأوضاع السياسية والتدخلات الأجنبية وتفشى ظاهرة الإرهاب مما يدعونا إلى ضرورة إيجاد حل لهذه المشكلات.

كان وزراء الإعلام كرموا خلال جلستهم عددا من الرموز الإعلامية الراحلة عن دنيانا من بينهم الإذاعية المصرية الراحلة أمال فهمى، ورئيس التليفزيون الراحلة صفاء حجازى.

وناقش الوزراء خلال اجتماع عدد من القضايا الإعلامية المهمة فى مقدمتها الخطة الإعلامية الدولية للتصدى للقرار الأمريكى الأحادى بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، ودور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب.

إلى ذلك، اجتمع وزراء الإعلام وممثلو الدول العربية الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب، على هامش الاجتماعات وأكدوا على ضرورة التصدى لوسائل الإعلام التى تروج بشكل مستمر للفكر المتطرف، وتستضيف قادة هذا الفكر.

وأكدوا ضرورة التصدى لوسائل الإعلام التى تعيث فى المنطقة فسادا، من خلال نشرها وترويجها المستمر للفكر المتطرف، واستضافة قادة هذا الفكر، تحت ذريعة المهنية.

حضر الاجتماع مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والدكتور عواد بن صالح العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودى، والدكتور سلطان بن أحمد الجابر، رئيس المجلس الوطنى للإعلام بدولة الإمارات، والدكتور على بن محمد الرميحى وزير شئون الإعلام البحرينى.