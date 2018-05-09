قررت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم في اتهام الشاعر جلال البحيري بنشر وإذاعة أخبار كاذبة وإهانة المؤسسة العسكرية، لجلسة 16 مايو المقبل، بحسب ما أعلن المحامي مختار منير، محامي المتهم.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، أحالت الكاتب والشاعر جلال البحيري، للمحاكمة العسكرية على خلفية البلاغ المقدم ضده بإهانة المؤسسة العسكرية.

ذكر البلاغ المقيد برقم 3154 لسنة 2018 عرائض النائب العام، أنه خرج على الشعب المصري خلال الأيام الماضية الكاتب والشاعر جلال البحيري بديوان أطلق عليه "خير نسوان الأرض" عن دار ضاد للنشر والتوزيع، في ضوء تحريف حديث النبي "خير أجناد الأرض" في إشارة للجيش المصري.

وأضاف البلاغ أن ديوان الشعر تواجد في معرض القاهرة للكتاب خلال الشهر الماضي، وكان هناك حفلاَ لتوقيع الكتاب، ما ألحق العار على وزارة الثقافة وهيئة الكتاب وكل من سمح بصدور ذلك الكتاب وتوزيعه، حيث تطاول فيه على وصف النبي عن هؤلاء الشجعان والأبطال بأنهم خير أجناد الأرض وصفهم بخير نسوان الأرض، حسب البلاغ.

وتابع البلاغ؛ في الوقت الذى يحارب فيه أبطال الجيش في سيناء لتحريرها من الجبناء وأهل الشر يخرج المشكو في حقه بكتاب يستنكر فيه تلك المجهودات ومحرفاَ لحديث النبي، في غيبة من وزارة الثقافة، وكذا هيئة الكتاب التي سمحت بتداوله في المعرض وعمل ندوة للكاتب المشكو في حقه.