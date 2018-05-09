«التنمية المحلية» تتلقى تقريرا حول نتائج حملات إزالة التعديات بالأقصر

تلقت وزارة التنمية المحلية بقيادة الوزير أبوبكر الجندي، اليوم الأربعاء، تقريرا من محمد بدر محافظ الأقصر، حول متابعة المشروعات التنموية والخدمية ونتائج الحملات الموسعة لإزالة التعديات بمراكز وقرى المحافظة.

وذكرت وزارة التنمية المحلية، في بيان اليوم، أن التقرير أوضح قيام رجال مجلس مدينة «الزينية» شمال الأقصر، بحملة موسعة لإزالة التعديات على 52.5 فدان من أملاك الدولة، ما أسفر عن تنفيذ قرارين بتعديات على أملاك الدولة، الأول لقطعة أرض أملاك دولة بمساحة 50 فدانا، والثاني لقطعة أرض أملاك دولة مخصصة لإقامة مستشفى مركزي عليها بمساحة 2.4 فدان بمدينة الزينية قبلي، وتعذر عدم إزالة 3 منازل لكونها آهلة بالسكان، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما تم عمل توسعة بالشارع وإزالة أي عوائق من أعتاب وسلالم بارزة وأكشاك وباعة جائلين، وتم رصف الشارع بطول 1000 متر بدءا من كوبري أبوالجود وصولا حتى شارع يوسف حسن.

وأضاف التقرير، أن الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الأقصر قامت برفع كفاءة شارع مدرسة الصنايع؛ لرفع المعاناة عن المواطنين القاطنين بالشارع، وتوفير محور مروري جديد بالمدينة، إضافة إلى أنه نظرا لمكانة الأقصر السياحية، والظهور بشكل لائق وسط المدن السياحية على مستوى العالم.

وأوضح أنه تم مناشدة المواطنين بالأقصر بأهمية الحفاظ والاستمرار على ماتم إنجازه بشوارع المدن، والتشديد على إدارتي شرطة المرافق والمرور باتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الشارع من أي تعديات وإشغالات من قبل الباعة الجائلين، وتسيير الحركة المرورية ومنع التكدس المروري للحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة الأقصر.