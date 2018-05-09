انطلاق قافلة طبية بالأقصر لتلاميذ مدارس ذوي القدرات الخاصة

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، قافلة طبية من المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور أسامة عزمي رئيس شعبة البحوث الطبية بالمركز، إلى قرية نجع حمادي بمدينة الأقصر، تستهدف تلاميذ مدارس «أجيال» لذوي القدرات الخاصة التابعة لجمعية «العلم والإيمان»، والذين تتراوح أعمارهم بين 3-17 سنة.

يأتي ذلك برعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث برئاسة الدكتور أشرف شعلان، والمجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي.

وأشار «شعلان» إلى أن إعداد وتجهيز القافلة تم من خلال لجنة التنمية المجتمعية بالمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة نبيلة عبدالمقصود، وبمشاركة نخبة من الأساتذة الأطباء بالمركز في مختلف التخصصات مثل: (التوحد، والتآخر اللغوي، ومتلازمة داون، والتآخر العقلي، وزرع القوقعة، وضعف السمع عند الأطفال).

ومن المقرر أن يشارك في القافلة الدكتورة أحلام حنفي عضو المجلس القومي للمرأة ورئيس لجنة الصحة والسكان بالمجلس.