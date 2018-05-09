نادال يبدأ الدفاع عن لقبه في بطولة مدريد للأساتذة بفوز ساحق على مونفيس

استهل لاعب التنس الإسباني رافاييل نادال المصنف الأول عالميا رحلة الدفاع عن لقبه في بطولة مدريد للأساتذة بفوز ساحق 6 / 3 و6 / 1 على الفرنسي جاييل مونفيس اليوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة.



وتأهل نادال المصنف الأول للبطولة إلى الدور الثالث (دور الستة عشر) للبطولة بجدارة ودون بذل جهد كبير في المباراة التي استغرقت ساعة واحدة و13 دقيقة.



ومدد نادال مسلسل انتصاراته المتتالية إلى 20 انتصارا و48 مجموعة في المباريات التي خاضها على الملاعب الرملية منذ خسارته في دور الثمانية لبطولة روما 2017 ليؤكد مجددا على كونه ملك الملاعب الرملية.



وإذا حقق نادال الفوز بمجموعتين نظيفتين غدا الخميس في مباراته بدور الستة عشر ، سيحقق رقما قياسيا جديدا في عدد المجموعات المتتالية التي يفوز فيها أي لاعب على نفس النوع من الملاعب حيث ييحمل الأمريكي جون ماكنرو هذا الرقم حاليا بالفوز في 49 مجموعة متتالية على الملاعب الصلبة وهو الرقم الذي حققه في 1984 .



ويلتقي نادال في الدور الثالث غدا مع الأرجنتيني دييجو شفارتزمان المصنف الثالث عشر للبطولة والذي تغلب على الإسباني الآخر فيليسيانو لوبيز 7 / 5 و2 / 6 و6 / 2 .



ولم يجد نادال أي صعوبة في مواجهة مونفيس اليوم ليحقق عليه الفوز الخامس عشر في 17 مواجهة جمعت بينهما حتى الآن.



وارتكب نادال بعض الأخطاء في بداية المباراة ولكن منافسه الفرنسي لم يستفد منها ثم استعاد نادال اتزانه سريعا ليحسم اللقاء لصالحه سريعا.



ويأمل نادال في التتويج باللقب ليكون الثالث له في 2018 والسادس له في تاريخ مشاركاته ببطولة مدريد.



وتوج نادال في الموسم الحالي بلقب بطولتي مونت كارلو وبرشلونة ليكون الحادي عشر له في كل من البطولتين وهو رقم قياسي بكلتيهما.



ويحتاج نادال إلى بلوغ المباراة النهائية في البطولة الحالية يوم الأحد المقبل والفوز باللقب إذا أراد الحفاظ على موقعه في صدارة التصنيف العالمي للمحترفين.



وإذا خسر في المباراة النهائية ، ستعود صدارة التصنيف العالمي إلى منافسه السويسري روجيه فيدرر الذي يغيب هذا العام عن فعاليات موسم الملاعب الرملية.



أطاح البريطاني كيلي إيدموند بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم سابقا من الدور الثالث (دور الستة عشر) لبطولة مدريد لتنس الأساتذة ولحق الألماني فيليب كولشرايبر والبلجيكي ديفيد جوفين والجنوب أفريقي كيفن أندرسون بقافلة المتأهلين إلى الدور الثالث بفوزهم اليوم الأربعاء في الدور الثاني للبطولة.



وفجر إيدموند إحدى مفاجآت البطولة وأطاح بالصربي ديوكوفيتش المصنف العاشر للبطولة بالتغلب عليه اليوم 6 / 3 و2 / 6 و6 / 3 ليلتقي في الدور الثالث مع جوفين المصنف الثامن للبطولة والذي فاز 7 / 5 و6 / 3 على الهولندي روبن هاسه.



وهذه هي المرة الأولى التي يحقق فيها إيدموند الفوز على ديوكوفيتش على مدار مسيرتهما الرياضية حتى الآن.



ومنذ أن استكمل ديوكوفيتش ، المصنف الثاني عشر عالميا ، باقة ألقابه في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى من خلال بطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 2016 ، تحولت مسيرته إلى كابوس على مدار أكثر من عام ونصف العام.



وبدا ديوكوفيتش بحال أفضل خلال مباراة الدور الأول للبطولة والتي تغلب فيها على الياباني كي نيشيكوري ، ولكنه لم يستطع مواجهة تفوق منافسه البريطاني اليوم في الضربات الأمامية.



وحسم إيدموند المجموعة الأولى من المباراة لصالحه في 31 دقيقة لتكون أول مجموعة يفوز بها إيدموند في مواجهة ديوكوفيتش خلال أي مواجهة بينهما علما بأن مباراة اليوم كانت المواجهة الثامنة بين اللاعبين على مدار مسيرتهما الرياضية.



ولكن ديوكوفيتش رد بقوة في المجموعة الثانية من المباراة. وفي المجموعة الثالثة ، أنهى إيدموند اللقاء لصالحه بفوزه الأول على ديوكوفيتش في ثماني مواجهات حتى الآن.



وقال إيدموند إن المواجهات السابقة مع ديوكوفيتش أفادته بالتأكيد موضحا : "ديوكوفيتش لاعب فريد في طريقة لعبه وتحركاته... شعرت فقط بأنني على ما يرام اليوم. اجتزت مباراة صعبة أمس الثلاثاء. كنت أضرب الكرة بشكل جيد وأردت أن أحافظ على فرصتي حتى نهاية المباراة".



وتغلب كولشرايبر /34 عاما/ على الإسباني روبرتو باوتيستا آجوت المصنف الحادي عشر للبطولة 6 / 3 و4 / 6 و7 / 5 في مباراة استغرقت ساعتين و32 دقيقة.



وأفلت الجنوب أفريقي كيفن أندرسون المصنف السادس للبطولة من كمين منافسه ميخائيل كوكوشكين لاعب كازاخستان وتغلب عليه 5 / 7 و7 / 6 (7 / 3 ) و6 / 2 في مباراة أخرى اليوم بالدور الثاني للبطولة.



وتغلب الأمريكي جون إيسنر المصنف السابع للبطولة على مواطنه راياتن هاريسون 7 / 6 (7 / 1) و7 / 6 (9 / 7) ليلتقي في الدور الثالث مع الأوروجواياني بابلو كويفاس الذي تغلب على الإسباني ألبرت راموس 6 / 1 و6 / 7 (2 / 7) و6 / 2 .



وتغلب الأرجنتيني ليوناردو ماير على الإسباني فيرناندو فيرداسكو 6 / 2 و6 / 1 .