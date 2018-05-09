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فيرجسون استفاق ويطلب السفر لروسيا لمتابعة المونديال

رائد سمير
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 12:34 م | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 12:34 م

أكدت وسائل الإعلام البريطانية أن السير أليكس فيرجسون، الأسطورة التدريبية السابقة لنادي مانشسستر يونايتد قد استفاق من العملية الجراحية التي أجراها خلال اليومين الماضيين.

وكشفت صحيفة دايلي ميل عن أولى الكلمات التي خرجت من فيرجسون، حيث أول ما سأل عنه كانت نتيجة مباراة ويجان أمام فريق دونكاستر الذي يدربه نجل فيرجسون.

وطالب فيرجسون من عائلته -مازحاً- السفر إلى روسيا لمتابعة مباريات كأس العالم المقبلة الشهر القادم، مما يدل على استفاقته بشكل كامل ووعيه لما يدور حوله.

يُذكر أن فيرجسون كان قد أجرى عملية جراحية عاجلة مساء السبت الماضي إثر إصابته بنزيف داخلي في المخ، دخل بعدها في غيبوبة لمدة يومين مكث على إثرها في غرفة العناية المركزة.


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