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بالصور.. «فودة» يكرم ضيوف الاجتماع الـ 44 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية

جنوب سيناء - رضا الحصري:
نشر فى : الأربعاء 9 مايو 2018 - 11:00 ص | آخر تحديث : الأربعاء 9 مايو 2018 - 11:00 ص

كرم اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء الضيوف المشاركين في الاجتماع الـ 44 للجنة الشرق الأوسط بمنظمة السياحة العالمية.

حيث كرم كلًا من رئيس منظمة السياحة العالمية، ورئيس منظمة السياحة العربية، ووزيرة السياحة المصرية، ووزير السياحة اليمني، ووزير السياحة السوري، ووزير السياحة العراقي، ووزير السياحة البحريني، ووزيرة السياحة الفلسطينية، ونائب رئيس السياحة والآثار السعودي، ومدير عام وزارة السياحة اللبنانية، وممثل وزارة السياحة العمانية، وممثل الجامعة العربية بإهدائهم درع المحافظة ومفتاح المدينة وميداليات عليها شعار المحافظة.


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