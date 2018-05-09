خبراء ومحللون: الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران أزمة بالكامل صنعها «ترامب»

رأى الزميل في في مركز الأمن والمخابرات في القرن الـ21 ببروكينجز، فرانك روز، أن قرار إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخاص بانسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع إيران، سيترك الولايات المتحدة أقل أمنا وأكثر عزلة، مرجحا أن يؤثر القرار سلبيا على قدرة واشنطن على بناء تحالفات دولية لمواجهة تحديات الانتشار النووي في المستقبل.

وأوضح «روز»، أن ما يزيد من تعقيد القرار كون إيران تمتثل بشكل تام لالتزاماتها بموجب الاتفاق، وهو ما أكده وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس، في شهادته الأخيرة في أمام الكونجرس، وكذلك تقرير الالتزام بالرقابة على الأسلحة «الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية» لعام 2018.

من جهته، قال زميل كبير مبادرة الحد من التسلح ومنع الانتشار، ستيفن بيفر، إن: «قرار "ترامب" خطأ فادح، فجميع المؤسسات تقريبا، بما في ذلك وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة المخابرات المركزية "سي آي إيه"، تقر بأن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق؛ لذا فالقرار سيعزل الولايات المتحدة، كما أنه أوجد فرصة جديدة لموسكو لمحاولة إحداث شقاق بين واشنطن وشركائها الأوروبيين الرئيسيين، فضلا عن أنه يبدو أن "ترامب" ليس لديه استراتيجية للحصول على صفقة نووية أفضل».

وأضاف أستاذ العلوم السياسية في جامعة ماكجيل بكندا، ريكس بريلن، أن قرار إدارة «ترامب» بالانسحاب من الاتفاقية يثير شكوكا جدية حول مصداقية الالتزامات الأمريكية، ويزعزع استقرار الشرق الأوسط، ويزيد من خطر سباق التسلح النووي في المنطقة، ومن المفارقات، أن تبدو إيران الطرف الأكثر تعقلا، بحسب قوله.

وفي السياق ذاته، اعتبر مدير أبحاث نزع السلاح برابطة الحد من الأسلحة، كينجستون ريف، أن قرار «ترامب»، «خطوة سيئة» تنم عن عدم مسؤولية وحماقة.

وقال «ريف»: «إن القرار قد لا يشكل نهاية الاتفاق، لكنه ألحق به أضرارا بالغة للغاية، وسيقوض سمعة الولايات المتحدة كشريك جدير بالثقة، ويزيد من تكلفة عقد اتفاق مع كوريا الشمالية "لنزع سلاحها النووي"، ويضر بالعلاقات مع حلفائنا الأوروبيين، إنها أزمة بالكامل من صنع "ترامب" نفسه».