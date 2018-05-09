الداخلية توفر التكنولوجيا المتقدمة لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة

أعلنت وزارة الداخلية، عن توفير التكنولوجيا المتقدمة بالمنشآت الشرطية الخدمية لتسهيل التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة.



وقالت الوزارة، في بيان لها أمس الثلاثاء، إنه تم توفير التكنولوجيا الحديثة للقطاعات الخدمية لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة، وتطوير وميكنة الخدمات الجماهيرية بكل من (قطاع الأحوال المدنية، الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، الإدارة العامة لتصاريح العمل)، من خلال توفير التطبيقات الإلكترونية والأجهزة اللوحية والحاسب الآلي المزودة بشاشات تعمل باللمس.



ويسمح التطبيق الجديد بتحويل لغة الإشارة إلى نص مكتوب دون الحاجة إلى وجود مترجم للغة الإشارة، كما يتيح التطبيق الجديد تفاعل المكفوفين معه.



ويجرى حاليًا تفعيل الخدمة بكل من (المركز النموذجي للوثائق المميكنة، قسم التسجيل المدني للمواطنين العاملين بالخارج) من خلال لغة الإشارة والتي تُعد نقلة حضارية غير مسبوقة في مجال التعامل مع الجماهير من ذوي الاحتياجات الخاصة، على أن يتم تعميمه مرحليًا بكافة القطاعات الخدمية بالوزارة.