«التموين»: الانتهاء من افتتاح معارض «أهلا رمضان» بكل المحافظات الاثنين المقبل

قال ممدوح رمضان، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن عدد معارض «أهلًا رمضان» يزيد عن 300 معرض على مستوى الجمهورية، موضحًا أن الوزارة أقامت 150 معرضًا بالتعاون مع الغرف التجارية، والباقي تم تنفيذه مبادرةً من الشركات والسلاسل التجارية.



وأكد متحدث «التموين»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم»، المذاع عبر فضائية «LTC»، مساء الأربعاء، أنه تم افتتاح المعارض بكل محافظات الجمهورية، عدا 4 محافظات، منها الإسكندرية والقليوبية وبورسعيد، مؤكدًا أنه سيتم افتتاح المعارض بهذه المحافظات بحلول الاثنين المقبل.



وأضاف تم افتتاح للمعرض الرئيس لـ«سوبر ماركت.. أهلًا رمضان»، بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات في مدينة نصر، رسميًا اليوم، متابعًا أنه بداية من الغد سيبدأ المعرض في استقبال المواطنين، من العاشرة صباحًا حتى 10 مساءً، وذلك حتى نهاية مايو الجاري.



وذكر أنه يشارك في المعرض الرئيس حوالي 260 شركة، لافتًا إلى تعهد الموردين بتقديم تخفيضات تتراوح من 15 إلى 20%.



وأشار إلى تراوح سعر السكر بمعارض «أهلًا رمضان» من 7.25 جنيهات حتى 8.50 جنيهات للكيلو، بينما يبدأ سعر الأرز من 5.50 جنيهات حتى 8.50 جنيهات للكيلو، وذلك بحسب نوعيته، مستطردًا أن التجار والموردين يتنافسون بشدة داخل المعارض، وهي فرص جيدة للأسر المصرية لتلبية احتياجاتهم خلال شهر رمضان.



ولفت إلى تثبيت سعر اللحوم السودانية عند 85 جنيهًا للكيلو، و19 جنيهًا لكيلو الدواجن، مضيفًا أن الدولة على استعداد لضخ 10 آلاف طن من اللحوم، بسعر 60 جنيهًا للمجمدة منها، ذلك بالإضافة إلى جاهزية 12 ألف رأس ماشية مستوردة من السودان مُعدة للذبح خلال شهر رمضان.



وأكد أن المعارض ستستمر في فتح أبوابها حتى نهاية شهر مايو الجاري؛ لتلبية احتياجات الأسرة المصرية خلال شهر رمضان، مشددًا على تصدي الوزارة لأي مشتريات قد تزيد عن المنطق في محاولة للتأثير في الأسعار.