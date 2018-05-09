الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدافع عن الاتفاق النووي مع إيران

أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو اليوم الأربعاء، أن الاتفاق النووي مع إيران له فوائد كبيرة، وأن طهران التزمت به، وذلك ردا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق المعروف رسميا باسم "خطة العمل الشاملة المشتركة ".

وقال يوكيا أمانو :"إيران تخضع لأقوى نظام تحقق نووي بموجب الاتفاقية، وهو ما يعد مكسبا قويا للتحقق" من أنشطتها، في إشارة إلى المراقبة المكثفة التي تقوم بها الوكالة للأنشطة النووية الإيرانية.

وأضاف في بيان مقتضب مكتوب :"حتى اليوم، يمكن أن تؤكد الوكالة أن إيران تنفذ الالتزامات المرتبطة بالملف النووي".