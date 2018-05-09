«الزراعة»: الأسواق المصرية تخلو تماما من اللحوم المصنعة بجنوب إفريقيا

قال الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتأكيد على عدم استيراد اللحوم المصنعة من جنوب إفريقيا، بعد اكتشاف ظهور بكتيريا «الليستيريا» القاتلة على منتجات زراعية صدرتها إلى عدد من الدول.

وأضاف متحدث «الزراعة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء، أن مصر لم تستورد اللحوم المصنعة من جنوب إفريقيا، مؤكدًا على أن الأسواق المصرية تخلو تمامًا من اللحوم المصنعة هناك، وإجراء الوزارة للفحوصات المختلفة من خلال المعامل المتخصصة على المنتجات بشكل دائم.

وأوضح أنه يتم استيراد اللحوم الطازجة وليس المُصنعة من جنوب إفريقيا، بعد خضوعها للبحوث المعملية للتأكد من خلوها من هذه البكتيريا، مضيفًا أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة عقب اكتشاف بعض حالات الإصابة بالبكتيريا في بعض الدول.

وأشار إلى زيادة الصادرات الزراعية المصرية لجميع دول العالم؛ لفتح أسواق جديدة لهذه المحاصيل، وضخ العملة الصعبة للاقتصاد المصري، مضيفًا أن مصر تحتل المركز الأول في تصدير محصول البرتقال، والمركز الخامس في تصدير محصول الطماطم.

وقررت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، وقف جميع إذون الاستيراد للمنتجات الزراعية من جنوب إفريقيا، بعد اكتشاف ظهور بكتيريا «الليستيريا» القاتلة على منتجات زراعية قد صدرتها جنوب إفريقيا إلى عدد من الدول.