«مناهضة التحرش» بجامعة القاهرة تشارك في ندوة حول «العنف ضد المرأة»

شاركت وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، في فعاليات ندوة «تجارب الجامعات المصرية في مناهضة العنف ضد المرأة»، والتي أقامتها كلية الطب بجامعة المنصورة برعاية الدكتور محمد حسن القناوي رئيس الجامعة، وحضور الدكتور أشرف عبدالباسط نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سماح السعيد مسؤول لجنة تمكين الفتيات بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالجامعة.

واستضافت الندوة الدكتورة مها السعيد مدير وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، والتي قامت بعرض تجربة جامعة القاهرة في مجال مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة من خلال فيديو تضمن توضيح التأثير النفسي للتحرش ويوضح أعراض التحرش النفسي الجسدي والإلكتروني ويدعم الفتيات لتقديم الشكاوي القانونية، بالإضافة إلى تقديم الجلسات النفسية العلاجية لهم في سرية تامة.

كما عرضت «السعيد» شرحًا حول سياسة وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، والتي تعتمد علي محورين، الأول يتضمن إتخاذ إجراءات للوقاية، والثاني يتضمن إتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التحرش ومعالجة الآثار المترتبة عليه.

وأشارت «السعيد» إلى أن وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، تهدف إلى تطبيق سياسات لمناهضة التحرش وتفعيل التدابير اللازمة للوقاية والتوعية وإتخاذ الإجراءات المناسبة للتعامل مع فعل التحرش ومعالجة الآثار المترتبة عليه، بالإضافة إلى بناء كوادر مدربة وفعالة في مجال مكافحة التحرش والعنف ضد المرأة.

وشارك في الندوة خبراء من مكتب هيئة الأمم المتحدة المتخصصين بقضايا المرأة.