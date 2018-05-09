مقتل 13 على الأقل في هجومين على مركزي شرطة بكابول

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قتل 13 شخصا على الأقل، من بينهم سبعة مدنيين وخمسة رجال شرطة وحارس أمن، في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأربعاء، بعد استهداف حركة طالبان وتنظيم داعش مركزي شرطة بالمدينة، حسبما أفاد مسؤول.

وقال حشمت ستاناكزاي، متحدث باسم شرطة كابول، إن الهجوم الذي وقع في منطقة شار-إي-ناو بالمدينة الرئيسية انتهى بمقتل المهاجمين الخمسة بعد سبع ساعات من بدايته.

وبدأ الهجوم عندما فجر مسلح سترته الناسفة قرب مدخل مركز للشرطة، بحسب ستاناكزاي.

وتحصن أربعة مسلحين جاءوا بعدهم في مركبة داخل مبنى شاغر وبدأوا في إطلاق النار على المباني القريبة.

وقال ستاناكزاي إن ثلاثة من رجال الشرطة وحارس شركة اتصالات قتلوا،فيما أصيب ثلاثة من رجال الشرطة في الهجوم.

وأعلن المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مسؤوليته عن الهجوم، قائلا إن المقاتلين قتلوا العديد من ضباط وموظفي "العدو".

وأضاف ستاناكزاي أن أربعة مسلحين قتلوا، اثنان برصاص الشرطة المحلية، فيما فجر الاثنان الآخران نفسيهما.