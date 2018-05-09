قال رجل الأعمال سميح ساويرس، عضو مجلس إدارة مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، إن منظومة التعليم التي تعتمد على الحفظ والتلقين مدرسة قديمة عفا عليها الزمن، حسب تعبيره.



وأضاف «ساويرس»، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، المذاع عبر فضائية «النهار»، أمس الثلاثاء، أنه كان يتعلم في المدرسة الألماني بمصر قبل التحاقه بالتعليم في ألمانيا، موضحًا أن المدرسة الألمانية مكنت العديد من الطلبة المصريين ليدخلوا في أدوار عالمية ويتواجدوا في مراكز هامة.



وتابع: «لن أنسى أول امتحان لي في الجامعة ببرلين، اكتشفت أنني من الممكن أن أدخل بأي كتب معي في الامتحان، كنت سعيدًا للغاية وتخليت أن العملية ستكون سهلة، لكنني فوجئت أن الذي لم يذاكر لو دخل بكتب كثيرة لن ينجح».



وأشار إلى حاجة منظومة التعليم الحالية إلى مبادرات عديدة لتطويرها، لافتًا إلى بدء المدارس الخاصة في تدريس مناهج من الخارج، حسب قوله.



وأعرب عن أمله في رؤية كل إنسان مصري لا يقل مستوى تعليمه عن البلاد الأخرى، على الأقل، إلى مرحلة الإعدادية، لأن ذلك الوقت هو الذي يستوعب فيه الطفل أهم ما يتعلمه في حياته، وفق تقديره.



