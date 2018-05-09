الإعدام لعامل قتل جواهرجي لسرقة 3 كيلو ذهب بالقليوبية

حكمت محكمة جنايات بنها، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الرحمن حماد، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين محمد منير شعير، وخالد منصور وأمانة سر نصر الغنيمي، بالإعدام شنقا لعامل في محل صاغة قتل جواهرجي رميا بالرصاص في مدينة العبور وسرقة 3 كيلوجرامات ذهب منه؛ لمروره بضائقة مالية.

ترجع أوراق القضية عندما تلقى العقيد عبد الله جلال، رئيس فرع البحث الجنائي، بلاغا بالعثور على جثة المدعو «ملاك عوض» جواهرجي، بناحية جمعية أحمد عرابي، دائرة قسم العبور.

فانتقل العميد حسام الحسيني، رئيس مباحث القلويبة وبمناظرة الجثة تبين أنها في حالة تحلل ووجود طلق ناري في الرأس وعثر بحوزته على مبلغ مالي 460 جنيها، وساعة يد، وهاتف محمول.

وتوصلت التحريات إلى أن المجني عليه يعمل «قومسيونجي» مصوغات ذهبية بمدينة الزقازيق وأثناء سفره من الزقازيق إلى منطقة الصاغة بالجمالية بالقاهرة وبحوزته كمية من المصوغات الذهبية تزن 3 كيلوجرامات لسبكها، عُثر عليه مقتولا بطلق ناري بمنطقة أحمد عرابي بمدينة العبور وسط الزراعات واختفاء المصوغات الذهبية.

كما تبين أن وراء ارتكاب الواقعة المدعو «أحمد. أ. ع.» عامل صاغة كان على علاقة مع المجني عليه؛ بهدف سرقته.

تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة نظرا لمروره بضائقة مالية، وبالعرض على النيابة قررت حبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمها السابق.