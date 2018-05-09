لا إصابات بعد إطلاق عيار ناري على الأرض في محطة قطارات ببروكسل

قال مكتب المدعي في بروكسل إن أحدا لم يصب بأذى بعد إطلاق عيار ناري على الأرض تسبب في حالة من الذعر في محطة للقطارات جنوب بروكسل مساء اليوم الأربعاء.

وبحسب لقطات مصورة لكاميرات أمنية، قام المشتبه به بتفريغ طلقة واحدة في المحطة حوالي الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت جرينتش) وفر من المكان. وتبحث الشرطة عن المشتبه الذي لا تعرف دوافعه.

وجرى استدعاء خبراء للتحقيق في الحادث.

وقال رجل يقول إنه شاهد الحادث، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه رأى أربعة أشخاص يتناقشون قبل أن يقوم أحدهم بسحب مسدس ويطلق النار على الأرض.

كانت السلطات قد أشارت إلى أن الذعر كان بسبب إطلاق العاب نارية، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء المحلية (بلجا). وتحدثت تقارير إعلامية عن إغلاق المحطة، غير أن السلطات لم تؤكد ذلك.

وقالت المتحدثة باسم الشرطة إنه يتعذر حاليا الوصول إلى جزء صغير من محطة القطارات الكبيرة .ولم تتأثر حركة القطار جراء الحادث .

وتخضع بروكسل لتدابير أمنية متزايدة بعد مقتل 32 شخصًا في تفجيرات انتحارية في مطار بروكسل ومحطة مترو الأنفاق في العاصمة البلجيكية في مارس 2016.