«فرانس فوتبول» تمنح صلاح جائزة جديدة

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توج محمد صلاح نجم منتخبنا الوطني ، بجائزة أفضل لاعب بشهر أبريل ضمن إستفتاء أجرته "فرانس فوتبول" لأفضل لاعب إفريقي.

صحيفة فرانس فوتبول" الفرنسية أشارت إلي إن صلاح نجم ليفروبل الإنجليزي وهداف البريميرليج بـ31 هدفاً ، تفوق على المغربي حكيم زياشي لاعب أياكس الهولندي ، والبوركيني بيرنارد تراوري لاعب ليون الفرنسي.

وحصل صلاح على الجائزة للمرة الرابعة على التوالي وقد نالها من قبل في شهور يناير وفبراير ومارس بعد تألقه هذا الموسم مع الريدز.

وأحرز حتى الآن الفرعون 43 هدفًا في جميع المسابقات، وينتظره معركة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الإسباني نهاية الشهر الجاري.